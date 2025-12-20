Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: tutti i riconoscimenti in Provincia di Trapani

In Prefettura a Trapani alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana recentemente conferiti dal Capo dello Stato a cittadini residenti nella provincia di Trapani. Sono state consegnate le seguenti onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”: di Ufficiale al Dott. Mario Marino, Commissario della Polizia di Stato presso la Questura di Roma; di Cavaliere al Dott. Sergio Canova, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza; di Cavaliere al Lgt. C.S. CC Salvatore Lo Faro, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alcamo; di Cavaliere al Mar. Magg. CC Aniello Camardella, in servizio presso la Compagnia Carabinieri-Nucleo Operativo e Radiomobile Alcamo; di Cavaliere all’ App.sc. CC Salvatore Sardo, in servizio presso il Nucleo Tribunali della Compagnia CC di Trapani; di Ufficiale al Dott. Antonino Musso, dipendente dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. – Invitalia.

La cerimonia è stata scandita dall’esecuzione di brani a cura dei docenti e degli allievi del Dipartimento di Musica Pop del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani e da letture a cura degli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi dell’“Associazione per l’arte”, come da programma allegato. Nell’occasione, è stata ospitata una mostra di lavori dei detenuti nella Casa circondariale “P. Cerulli” di Trapani. La registrazione della cerimonia è disponibile sul canale YouTube della Prefettura di Trapani

https://youtube.com/live/glBl5Fzufhw?feature=share.

Per celebrare il 40° anniversario dell’Istituzione del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno, la Prefettura, in collaborazione con le Diocesi e le Amministrazioni comunali di Trapani e di Mazara del Vallo e il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani, ha coordinato l’iniziativa “Natale in tre tempi” ospitata in luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa quali la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani e San Michele a Mazara del Vallo, Chiese del Fec, e la Chiesa di Sant’ Alberto in Trapani. Gli incontri, dedicati alla valorizzazione del patrimonio artistico, hanno offerto alla cittadinanza occasioni di incontro e di presenza delle Istituzioni sul territorio nel segno della tradizione e della musica.