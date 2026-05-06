Valderice, il M5S lancia “NOVA”: confronto coi cittadini nell’iniziativa di Giuseppe Conte

Il Movimento 5 Stelle di Trapani organizza una tappa locale di “NOVA – Parola all’Italia”, l’iniziativa nazionale promossa dal presidente Giuseppe Conte per raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini. L’appuntamento è per sabato 16 maggio, alle ore 10, al Phi Hotel La Tonnara di Bonagia Resort, a Valderice. L’obiettivo è semplice: capire cosa dovrebbe fare un futuro governo progressista per migliorare concretamente la vita degli italiani, dando voce ai territori. “NOVA” non sarà un classico evento politico: niente palco e niente interventi prestabiliti. Si userà infatti un metodo partecipativo che permette a chiunque di proporre temi e contribuire alla discussione, con l’obiettivo di costruire idee condivise.

L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale che coinvolgerà contemporaneamente 100 incontri in tutta Italia nel weekend del 16 e 17 maggio. Almeno metà dei partecipanti saranno cittadini non iscritti al Movimento 5 Stelle, con l’invito esteso anche ad associazioni, imprese e professionisti. Per il territorio trapanese sarà un’occasione per portare all’attenzione nazionale problemi concreti come crisi idrica, infrastrutture, lavoro, sanità e scuola. La partecipazione è aperta a tutti, ma con posti limitati: è necessario iscriversi online. L’evento sarà aperto anche a giornalisti e operatori dell’informazione.