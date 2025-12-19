A Trapani incontro su “La Salerniana” e mostra di Tele Scirocco anni ’80

Sabato 20 dicembre alle ore 18.30 da Incurva, presso Largo San Francesco di Paola a Trapani, si terrà un incontro aperto al pubblico per una ricognizione storico-critica, nel contesto culturale dell’epoca, delle opere e dell’attività espositiva della Collezione La Salerniana, assieme al Presidente de La Salerniana, Marco Nicodemo e Bruno Corà, Presidente della Fondazione Burri, storico dell’arte, critico, curatore e assoluto protagonista delle più illustri stagioni dell’arte contemporanea. “La Salerniana” nasce ad Erice, dal 1979 sotto la direzione artistica di Michele Cossyro ha visto avvicendarsi i massimi storici e critici dell’arte come che hanno promosso, curato e documentato prestigiose mostre, tematiche e personali, con artisti di altissimo profilo, con l’instaurazione di importanti collaborazioni con eccellenze accademiche nazionali. Negli anni si è venuta costituendo una collezione storica permanente di circa 150 opere di scultura e di pittura, tutte donate personalmente dagli autori e molte delle quali passate per le più illustre esposizioni, dalla Quadriennale di Roma alla Biennale di Venezia. La collezione, che raccoglie opere dal secondo novecento alla contemporaneità, è oggi priva di una sede.

Inoltre, il 20 dicembre dalle ore 10, in rotazione fino alle 21, saranno in mostra i servizi televisivi realizzati da Peppe Occhipinti per Tele Scirocco Informazione sulle mostre de La Salerniana del 1987 e 1989. Per l’occasione, è stato realizzato un nuovo video-servizio che tenta di seguire le tracce della collezione oggi dispersa. Una visione che richiama l’intimità domestica della fruizione televisiva: una frontalità privata, una frontalità privata e chiusa nella cornice del monitor, tra seduzione e distrazione, in cui le immagini scorrono fino a sfiorare l’oblio. Proprio in questo scarto – tra abitudine e attenzione, tra consumo e memoria – si apre lo spazio dell’esperienza artistica: un invito a rivalutare la storia della Collezione e il legame col trapanese.