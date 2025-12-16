Merito: i Commercialisti di Trapani premiano Giulia Cardillo

Nei giorni scorsi, i Presidenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e della Fondazione Commercialisti Trapani E.T.S. hanno consegnato la borsa di studio assegnata a Giulia Cardillo, studentessa che ha conseguito il miglior risultato di diploma nell’anno scolastico 2024/2025 presso l’Istituto Tecnico e Professionale “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani. Un riconoscimento che va oltre il voto finale e che premia un percorso scolastico condotto con costanza, serietà e maturità, qualità che hanno contraddistinto la studentessa e che rappresentano valori fondanti anche per la professione del commercialista. La borsa di studio, istituita dalla Fondazione Commercialisti Trapani E.T.S., vuole essere non solo un segno concreto di apprezzamento, ma anche un incoraggiamento a proseguire con determinazione il proprio cammino formativo nel settore economico–professionale.

“Questo traguardo – ha sottolineato il presidente della Fondazione, Giuseppe Viviano – è il giusto riconoscimento di un’eccellenza scolastica e, al tempo stesso, un investimento sul futuro di una giovane che ha dimostrato di possedere le qualità umane e professionali per intraprendere con successo la strada della libera professione”. La consegna della borsa di studio rappresenta uno dei momenti più significativi della collaborazione ormai consolidata tra l’Ordine dei Commercialisti di Trapani, la Fondazione e l’Istituto “Calvino – Amico”, un dialogo che negli anni si è sviluppato attraverso incontri, momenti di confronto e iniziative condivise tra studenti e professionisti. Un percorso comune che mira ad avvicinare i giovani al mondo delle professioni economiche, offrendo esempi concreti e opportunità di crescita. Un segnale forte e chiaro: investire nei giovani e nel merito significa costruire, già oggi, una comunità professionale più solida e consapevole domani.