Prefettura di Trapani, “il Natale in tre tempi” iniziative per le festività

Dal 13 al 16 dicembre avrà luogo “Natale in tre tempi”, iniziativa coordinata dalla Prefettura di Trapani, in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo e il Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani.

Saranno abbinate illustrazioni storico artistiche sulle chiese che ospiteranno le iniziative ed esecuzioni musicali.

Il primo appuntamento si terrà il 13 dicembre alle ore 16.45, presso la Chiesa Sant’Alberto di Trapani, con un’illustrazione storico artistica a cura di don Fabiano Castiglione e interventi musicali a cura del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani.

Il secondo appuntamento è in programma per il 15 dicembre alle ore 17.00, presso la Basilica Maria SS Annunziata di Trapani con illustrazione storico artistica a cura del Soprintendente BB.CC.AA di Trapani Riccardo Guazzelli e interventi musicali a cura del Maestro Leonardo Nicotra e il Conservatorio di Musica di Stato “A Scontrino” di Trapani.

L’ultimo appuntamento è in programma presso la Chiesa di San Michele a Mazara del Vallo il 16 dicembre alle ore 17.00, articolato in illustrazione storico artistica a cura del prof. Danilo Di Maria e interventi musicali a cura del Maestro Leonardo Nicotra.