Festa del Cross di Castelvetrano, il PD: “Il sindaco non ricorda il nostro impegno per l’evento”

Polemica politica sulla ‘Festa del Cross’ di Castelvetrano. Una notizia bene accolta da tutti ma il PD ricorda al sindaco Giovanni Lentini che non è tutto merito suo bensì “…un impegno condiviso, costruito attraverso interlocuzioni avviate già mesi fa dal Partito Democratico“. “Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’imminente svolgimento della Festa del Cross a Castelvetrano, un evento di rilievo nazionale che rappresenta senza dubbio un’opportunità preziosa per la città e per tutto il territorio. Tuttavia – dichiarano l’onorevole Dario Safina e la consigliera comunale Monica Di Bella – non possiamo nascondere il nostro rammarico per il tono autoreferenziale con cui il sindaco Lentini e la sua giunta hanno scelto di raccontare l’iniziativa, omettendo di riconoscere il percorso di collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo risultato”.

Dario Safina Monica Di Bella

È stato proprio l’on. Safina, a detta dei dem, a promuovere i primi contatti e a mettere attorno allo stesso tavolo i soggetti istituzionali coinvolti, continuando ancora oggi “... un’opera di raccordo che comprende anche la Provincia di Trapani e altri enti territoriali”. “Riteniamo giusto che il sindaco informi la cittadinanza e celebri un appuntamento così significativo, ma riteniamo altrettanto doveroso sul piano istituzionale e politico – proseguono – riconoscere l’apporto di tutte le parti che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. La collaborazione tra forze diverse è un valore e non può essere sacrificata a logiche di protagonismo. Il Partito Democratico continuerà a sostenere iniziative capaci di valorizzare Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte, nella convinzione che lo sviluppo della città richieda unità di intenti, rispetto reciproco e spirito istituzionale. Su questo terreno – concludono Safina e Di Bella – siamo e resteremo sempre disponibili a lavorare”.