Lavori alla Diga Trinità, i sindacati: “Necessaria cabina di regia per monitorarli”

Sembra che i lavori alla Diga Trinità di Castelvetrano, che serve diversi comuni trapanesi, soprattutto dell’area belicina, stiano procedendo. O almeno questo è quello che prospettano la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia: “I lavori alla diga Trinità di Castelvetrano procedono in maniera spedita, ma è necessaria una cabina di regia in Prefettura per il monitoraggio dei lavori e della trasparenza nelle tempistiche e nella programmazione”. “Le ultime decisioni assunte dal Ministero delle Infrastrutture – dicono i segretari della Flai Cgil Giovanni Di Dia, della Fai Cisl Massimo Santoro, della Uila Uil Leo Falco, della Confagricoltura Cristina Oliva e della Cia Matteo Paladino – si muovono nella direzione del ripristino dell’infrastruttura. L’autorizzazione all’aumento della quota di invaso, da 62 a 64 metri dal livello del mare, era una misura attesa da anni e fondamentale per assicurare acqua alle aziende agricole”.Per la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia è necessario garantire una gestione coordinata ed efficiente delle attività in corso. “Siamo convinti – si legge in una nota congiunta – che solo attraverso un confronto continuo e strutturato sarà possibile garantire la piena funzionalità della diga e rispondere alle aspettative produttive e occupazionali delle comunità agricole”.