Castelvetrano piange il musicista Valerio Rizzo

La musica è a lutto per la scomparsa del musicista castelvetranese di origine Valerio Rizzo. Il pianista e compositore, palermitano d’adozione, aveva 32 anni e della sua arte diceva: “La musica per me è simile alla fede religiosa, contiene tanta spiritualità. Anche i filosofi parlavano di un’entità più alta… le note sono magiche perché volano e si sfaldano nello stesso momento in cui vibrano”. In queste ore dalla sua città fino a Palermo, da Trapani, Marsala, Mazara, fino al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, tutti si uniscono alla famiglia per la perdita del musicista. Tutti lo ricordano come un pianista raffinato, elegante, come una persona educata e di grande talento. Questo il messaggio nel suo profilo Facebook: “Ho lottato, mi sono battuto con tutte le mie forze fino alla fine. Avrei voluto continuare a condividere con voi sia la musica che l’amore” che potrebbe far presagire una malattia e a seguire il giorno dei funerali che si terranno giovedì alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.