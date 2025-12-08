Chivu “Liverpool grande squadra, è una partita che conta”

L’Inter arriva dal convincente 4-0 al Como. “Lo stato di forma è dato dalla partita che devi affrontare, non dall’ultima che hai fatto. Vediamo da un buon momento, abbiamo fiducia e stiamo cercando di alzare il livello. Abbiamo bisogno di continuità, di punti, di cose che ci permetteranno di essere competitivi quando arriveremo al dunque. Akanji in dubbio? Vedremo domani, oggi non stava bene. Chi gioca a destra? Chivu…”, ha affermato, sorridendo, infine il tecnico del team nerazzurro.
A fargli eco Marcus Thuram: “Liverpool favorito? Nelle partite di calcio non si sa mai. Noi abbiamo grande fiducia. Dopo l’infortunio sono guarito al meglio, grazie all’aiuto dello staff, e ora mi sento in buona forma. Sappiamo di giocare contro una squadra che ha grandi campioni: sarà una partita complicata e dura, questo è sicuro”. “Salah forse assente? Il Liverpool non è solo Salah, ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Siamo all’inizio di un lungo percorso. Abbiamo migliorato tante cose ma possiamo migliorarne ancora tante. Consigli a Pio Esposito e Bonny? Non posso dargli consigli, stanno facendo bene e ci stanno dando una grande mano”, ha aggiunto l’attaccante dell’Inter.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).