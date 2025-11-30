Ordine dei Medici di Trapani, il presidente Mangiapane ad Arezzo per il Forum sulla sicurezza nelle cure sanitarie

Si è svolta ad Arezzo la 20ª edizione del Forum Risk Management in Sanità, uno degli appuntamenti nazionali più rilevanti dedicati alla sicurezza delle cure, all’innovazione dei sistemi sanitari e alla programmazione strategica dei servizi.

Il Forum, che ogni anno riunisce clinici, dirigenti, istituzioni, ricercatori e rappresentanti degli ordini professionali, ha posto al centro dell’attenzione temi cruciali: dalla gestione del rischio clinico all’evoluzione dei modelli organizzativi, dalla formazione alla transizione digitale, fino alla sostenibilità dei servizi sanitari.

“Partecipare a questo Forum – dichiara il presidente Filippo Mangiapane – significa ribadire che la sicurezza delle cure non è un adempimento burocratico, ma un impegno etico che nasce dal rapporto di fiducia tra medico e cittadino”.

Il presidente dell’OMCEO di Trapani sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra gli Ordini professionali e le istituzioni regionali e nazionali, soprattutto in una fase di trasformazione profonda dei servizi sanitari: dalla riorganizzazione della rete territoriale all’implementazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, fino all’adozione di strumenti digitali integrati.

“L’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico – continua il presidente – rappresenta un passaggio fondamentale per una sanità moderna, trasparente e sicura. Ma il FSE non può essere solo un contenitore digitale: deve diventare uno strumento clinico, intuitivo e facilmente consultabile, che supporti il medico nelle decisioni e garantisca al paziente continuità e appropriatezza delle cure. Per questo è indispensabile che la sua costruzione coinvolga chi ogni giorno opera sul campo. Nei prossimi mesi l’Ordine dei medici insieme all’Asp avvieranno un percorso di formazione rivolto ai medici di Medina generale, ai pediatri e agli specialisti convenzionati esterni dedicato al potenziamento delle competenze digitali proprio sul fascicolo sanitario elettronico. Solo così il digitale diventa davvero un alleato, e non un ulteriore adempimento burocratico”.

La partecipazione dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri del Provincia di Trapani al Forum di Arezzo conferma il ruolo attivo della realtà professionale trapanese nel dibattito nazionale sulla sicurezza e l’innovazione, contribuendo a delineare un modello di sanità più efficiente, interconnessa e centrata sulla persona.