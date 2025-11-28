Lavorava e spacciava in un’officina abusiva, ai domiciliari 47enne castelvetranese

Spacciava e lavorava illecitamente in un’officina abusiva vicino casa a Castelvetrano, ma è stato beccato dai Carabinieri delle Stazione di Marinella. I militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, a seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Qui hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso totale di 280 grammi, 47 grammi di cocaina, 55 grammi di marijuana, la somma contante di 2.680 euro, ritenuti introiti illeciti derivanti dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Nel corso dell’operazione inoltre, il 47enne, è stato altresì deferito in stato di libertà per esercizio abusivo della professione, occupazione di suolo pubblico, scarico di acque reflue senza autorizzazioni e gestione illecita di rifiuti, in quanto aveva adibito una pertinenza della sua abitazione ad officina meccanica, dove svolgeva abusivamente quella professione occupando la pubblica via con mezzi in riparazione e carcasse di motoveicoli guasti, nonché smaltendo rifiuti, liquami e residui dell’attività in violazione delle normative di settore. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.