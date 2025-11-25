Martedì da leoni: a Marsala arriva il Cosenza per la Coppa Divisione Futsal

Una giornata particolare il 25 novembre. Non solo perchè anche nei campi si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Ma anche perchè oggi, alle ore 14.30, al Palasport San Carlo, si scende sul parquet per i sedicesimi di Coppa Divisione tra il Marsala Futsal 2012 e il Pirossigeno Cosenza Futsal.

Queste le parole di Mister Rafa Torrejon nel pre-gara: “Oggi sarà una giornata storica per il Marsala 2012 che in Coppa Divisione, per i sedicesimi, trova una squadra della massima serie di Calcio a 5 italiana: il Pirossigeno Cosenza Futsal. E’ la prima volta che al Palasport gioca una squadra di serie A. Oggi dobbiamo godere di questo evento, il Cosenza ha costruito quest’anno una squadra forte per giocare i play off di serie A. Conosco anche Mister Paniccia, è una bella persona. C’è differenza tra la nostra e la loro categoria naturalmente, ma daremo il massimo, con la difficoltà aggiunta di essere in un momento per noi delicato e con una partita giocata sabato. Inoltre la prossima settimana ci giocheremo anche il tutto per tutto per entrare nella Coppa Italia”. Torrejon continua: “Contro il Cosenza gestiremo la gara pensando al futuro. Il periodo è complesso anche se contro il Blingink si è visto, per una parte, il solito Marsala. Creiamo tante occasioni chiare da goal che non finalizziamo e di contro ci segnano facilmente. E’ un punto comunque per restare positivi quello contro il Soverato, perchè la gara si stava mettendo male per noi. La classifica è ristretta, tra la prima e l’ultima ci sono solo 7 punti di differenza, le squadre sono poche. Non ci resta che lavorare sia in Coppa che in Campionato”.

A dirigere la gara: Giuseppe Sirna (sez. di Acireale) Arbitro 1, Andrea Salanitro (sez. di Catania) Arbitro 2, Carlo Girone (sez. di Taranto) crono.