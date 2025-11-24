The Hermanos, “Instead Of You” è il nuovo singolo. VIDEO￼

“Instead Of You” è il nuovo singolo della band The Hermanos, progetto nato dalla collaborazione musicale dei fratelli Brussato. “Instead Of You”, il nuovo singolo, costituisce il primo atto per l’uscita del prossimo album e prosegue la “trilogia” dell’amore” inaugurata dai primi due album e parla della difficoltà di comprendere che quando ci sentiamo imprigionati non è colpa dell’altro/a ma solo di noi stessi. Il sound delle chitarre e l’assenza di tastiere voluta per legarlo di più al rock anni 90 (come i Dinosaur jr). Il singolo fa seguito all’uscita dell’EP d’esordio “Blinding Love” e l’album “A Different Love” due dischi con l’idea di unire lo spirito più “spleen” e rock dei primi “U2” con un’elettronica vagamente dance e la passione per le colonne sonore. I testi raccontano di amori mai lineari, con sentimenti contrastanti e complicati, come solo l’amore sa essere. Amore per la vita e per tutto ciò che porta con sé, dolore compreso. Il sound della band è un mix di new wave rock dei primi anni 80’, indie ed elettronica.

