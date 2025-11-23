Trapani, piantato a cura del M5S un albero in memoria del piccolo Alessandro

Si è svolta questa mattina, in via del Legno (angolo via della Quercia), l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle nell’ambito della decima edizione della campagna nazionale dedicata alla forestazione urbana. L’appuntamento trapanese è stato dedicato alla memoria del piccolo Alessandro, tragicamente scomparso lo scorso 25 ottobre.

Durante la cerimonia è stato messo a dimora un albero in suo ricordo, alla presenza dei familiari che hanno accolto con grande sensibilità il pensiero loro rivolto. Oltre all’albero dedicato ad Alessandro, sono state piantate altre otto essenze nell’area di via del Legno, contribuendo così all’arricchimento del patrimonio verde della città.

«Questa edizione di Alberi per il Futuro ha per noi un significato particolarmente profondo – ha dichiarato la deputata regionale Cristina Ciminnisi –. Abbiamo voluto ricordare il piccolo Alessandro in un abbraccio collettivo, in un segno di vicinanza alla sua famiglia. Ringrazio i suoi genitori per aver accolto con gentilezza il pensiero che abbiamo voluto dedicare a lui attraverso questa piantumazione. Un modo per far sì che il suo ricordo continui a vivere, radicato nella nostra terra così come le nuove piante che abbiamo messo a dimora oggi». I presenti hanno legato all’albero piccole sagome di legno con scritti, pensieri ed emozioni, rivolti ad Alessandro. Ciminnisi ha poi ringraziato il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, che ha lavorato perché l’iniziativa si svolgesse nel migliore dei modi. Era presente ed ha rivolto i suoi saluti il sindaco Giacomo Tranchida.

La deputata ha sottolineato il valore ambientale e sociale dell’iniziativa: «Da anni il M5S pianta nuovi alberi in tutti i comuni della Sicilia per lanciare un messaggio di incoraggiamento alle amministrazioni, affinché si prendano cura del verde urbano e investano nella forestazione delle nostre città. Gli alberi sono i nostri migliori alleati contro gli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici».

La campagna proseguirà anche nel resto della provincia: probabilmente il prossimo fine settimana sarà recuperata dell’iniziativa a Salaparuta, rinviata a causa del maltempo di ieri; domani mattina l’iniziativa continuerà a Castelvetrano, confermando l’impegno del Movimento 5 Stelle nella promozione della tutela ambientale e nella creazione di nuovi spazi verdi per le comunità locali.