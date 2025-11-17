A Trapani “Alberi per il Futuro”, l’edizione 2025 dedicata al piccolo Alessandro

Anche quest’anno Trapani aderisce a “Alberi per il Futuro”, la campagna nazionale promossa dal Movimento 5 Stelle per ampliare gli spazi verdi urbani e diffondere una maggiore cultura della sostenibilità. L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso in molte città italiane, punta a coinvolgere cittadini di tutte le età in un gesto semplice ma significativo: la messa a dimora di nuovi alberi. L’incontro è fissato per domenica 23 novembre alle ore 9.30, in via del Legno, all’incrocio con via della Quercia. L’edizione 2025 avrà per la città un valore particolarmente emozionante: il Gruppo Territoriale del M5S di Trapani ha infatti scelto di dedicarla al piccolo Alessandro, il bambino scomparso dopo la tragica caduta dal balcone della sua abitazione lo scorso 25 ottobre. Una perdita che ha scosso profondamente la comunità trapanese.

In questo contesto, il gesto di piantare un albero assume un significato ancora più profondo: diventa un segno di affetto collettivo, un modo per stringersi attorno alla famiglia e per conservare viva la memoria di Alessandro, affidandola alla crescita lenta e sicura delle nuove piante. L’evento sarà così un momento di partecipazione, ricordo e sensibilità ambientale, da vivere con rispetto, ma anche con l’intento di contribuire a un futuro più verde e consapevole. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte.