Buseto Palizzolo si rinnova: finanziati i lavori per via Palermo e per la rotatoria

A Buseto Palizzolo arrivano buone notizie per la viabilità e, più in generale, per la qualità urbana. Non si tratta soltanto della sistemazione di una strada, ma di un intervento che punta a migliorare il modo di vivere il paese e a rafforzarne l’identità. È stato infatti approvato un finanziamento di 203.000 euro destinato alla riqualificazione del manto stradale di via Palermo (SP 52), nel tratto che da Via Roma, passando per la rotatoria, arriva fino a Via Mario Maiorana. Un’arteria fondamentale, utilizzata ogni giorno da residenti, studenti e lavoratori, che da tempo necessitava di un intervento concreto e strutturale.

Un risultato nato dal gioco di squadra

Il progetto è frutto di una collaborazione istituzionale particolarmente efficace. Il Comune di Buseto, infatti, ha predisposto e donato al Libero Consorzio il progetto esecutivo, consentendo così di partecipare all’avviso regionale dedicato ai finanziamenti. La stessa Provincia ha poi portato avanti l’intero iter amministrativo, dalla candidatura al seguito delle procedure. L’on. Giuseppe Bica ha garantito un monitoraggio costante del processo, assicurando continuità e precisione nella gestione. Un esempio di collaborazione sinergica, trasparente e orientata al risultato: quando le istituzioni lavorano nella stessa direzione, i benefici ricadono realmente sulla comunità.

Un simbolo per la rotatoria: identità e bellezza

Oltre all’intervento sul manto stradale, si apre anche la possibilità di completare la rotatoria recentemente realizzata dal Comune con un elemento simbolico: un monumento che possa rappresentare Buseto e valorizzare uno snodo strategico del territorio. Le risorse potrebbero arrivare dalle somme del quadro economico “a disposizione dell’amministrazione”, rendendo realistiche le prospettive di aggiungere un segno identitario capace di unire funzionalità ed estetica.

Un passo avanti per un paese più sicuro e più curato

Il progetto di riqualificazione non è solo un intervento infrastrutturale: è un tassello in più verso un paese più vivibile, ordinato e riconoscibile. Strade migliori, percorsi più sicuri e una rotatoria che diventa simbolo di appartenenza rappresentano segni tangibili di un percorso che guarda al futuro. Buseto si rinnova, e lo fa attraverso scelte condivise, capacità progettuale e un’idea chiara di comunità. Una strada, una rotatoria, un’identità: è da qui che passa la crescita di un territorio.