Premio ANCI a Trapani per il progetto sulla riqualificazione del rione Cappuccinelli

Il Comune di Trapani è stato premiato a Bologna per la capacità di intercettare finanziamenti. Il sindaco Giacomo Tranchida, ha annunciato che il Cresco Award – riconoscimento ricevuto durante la 42ª Assemblea Nazionale ANCI tenutasi a Bologna – sarà destinato a interventi strategici per la gestione delle risorse idriche. In particolare, i fondi saranno utilizzati per contenere i costi energetici degli impianti idrici di Bresciana e per l’ammodernamento degli impianti di depurazione, con l’obiettivo di migliorare la resilienza del territorio. Il primo cittadino ha evidenziato come la Sicilia e il Mezzogiorno siano oggi in prima linea nell’affrontare gli effetti del cambiamento climatico, soprattutto per quanto riguarda la carenza idrica.

“La sfida con i mutamenti climatici, cui la Sicilia ed il Mezzogiorno d’Italia avranno a che fare, già in maniera critica nelle prossime settimane con l’approvvigionamento idrico impone da un lato il contenimento dei costi energetici per la massima capacità di sollevamento idrico/pozzi della risorsa vitale per l’utenza cittadina ed imprenditoriale, e dall’altro l’ammodernamento degli impianti di depurazione ai fini dell’irrigazione agricola, a sostegno di un comparto ancor più in crisi rispetto ai processi di desertificazione incombenti” afferma Tranchida. Il Comune di Trapani è stato premiato per la candidatura del progetto PinQua/Cappuccinelli, per la riqualifica del rione popolare, e per la capacità di intercettare numerosi finanziamenti del PNRR, risultando primo Comune d’Italia per risorse ottenute in rapporto alla popolazione del capoluogo.