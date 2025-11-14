A Mazara si torna in Aula con l’ombra del caso Cuffaro. Parla il Presidente Di Liberti. VIDEO

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo è tornato a riunirsi ieri pomeriggio nella Galleria Sicilia di Palazzo dei Carmelitani. La seduta è stata segnata da un acceso dibattito politico sulle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della Democrazia Cristiana regionale. Approvati cinque debiti fuori bilancio per un totale di circa 180 mila euro e due mozioni: una a sostegno del disegno di legge regionale sulla pedagogia scolastica e un’altra per l’istituzione di uno sportello di ascolto sanitario.

Respinta invece la mozione di Forza Italia sul cimitero comunale. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio comunale, Francesco Di Liberti.

