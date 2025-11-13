Trapani: dopo mesi via libera all’erogazione delle ore ASACOM per gli alunni con disabilità

La Giunta Comunale di Trapani, presieduta dal sindaco Giacomo Tranchida, ha approvato la delibera che dispone l’immediata erogazione delle ore di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione (ASACOM) per gli alunni con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, che frequentano le scuole del territorio comunale nell’anno scolastico 2025/2026. La decisione, in linea con quanto già anticipato nelle scorse settimane, arriva a seguito della definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e delle relative proposte dei Gruppi di Lavoro Operativo (GLO), completate entro il termine del 31 ottobre 2025. Tutto questo senza non poche polemiche che ha visto le associazioni del settore battersi fortemente per garantire agli studenti trapanesi le ore di assistenza alla comunicazione.

Inclusione prima di tutto

Con questo atto, la Giunta riconosce l’erogazione delle ore di assistenza previste nei PEI definitivi, subordinandone il riconoscimento alla sola verifica formale della regolarità dei piani e dei pareri dell’ASP. “Questo impegno è particolarmente significativo – sottolineano il sindaco Tranchida e l’assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Passalacqua – poiché arriva nonostante la perdurante assenza dell’istituzione formale delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) da parte dell’ASP, la cui partecipazione è essenziale per la definizione delle misure di sostegno e dei PEI”. L’Amministrazione comunale sceglie dunque di mettere al primo posto il diritto all’inclusione scolastica, superando i ritardi burocratici. “La procedura di assegnazione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione – spiega l’assessora Passalacqua – deve nascere da un’azione sinergica tra tutti gli organi coinvolti nell’integrazione scolastica. Riconoscere immediatamente le ore previste nei PEI è un atto dovuto per garantire una reale inclusione e il rispetto del diritto allo studio, con un approccio che risponda concretamente ai bisogni di ogni alunno”.

Nuove risorse e indirizzi operativi

La decisione della Giunta è sostenuta anche da un recente stanziamento della Regione Siciliana, che ha destinato ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D50 un importo complessivo di 312.393,21 euro, di cui 151.885,58 euro spettano al Comune di Trapani. Le somme serviranno a finanziare i servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi, inclusi i servizi ASACOM, sebbene l’Amministrazione evidenzi che tali risorse risultano ancora insufficienti rispetto ai costi effettivi a carico del bilancio comunale. Parallelamente, la Giunta ha fornito indirizzi all’Ufficio Pubblica Istruzione affinché provveda all’erogazione delle ore previste dai PEI definitivi, ribadendo l’importanza di ottimizzare le risorse disponibili ed evitare assegnazioni automatiche, valutando attentamente i bisogni di ciascun alunno. Infine, l’Amministrazione ha invitato tutti gli attori istituzionali coinvolti a rispettare le linee guida distrettuali condivise nella formulazione dei prossimi PEI, al fine di garantire uniformità, appropriatezza degli interventi e un’efficace sinergia tra i diversi livelli di assistenza.