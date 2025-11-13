Lavori alla Diga Garcia, Provincia di Trapani per metà senz’acqua per più di 30 ore

Domani, giovedì 13 novembre, verranno eseguiti una serie di interventi urgenti alla centrale pompaggio della diga Garcia. I lavori – così come comunica Siciliacque – sono necessari a consentire il funzionamento della centrale una volta installata la zattera galleggiante e a prelevare i volumi d’acqua residui al di sotto della quota di derivazione dell’invaso che, a causa della scarsità di piogge, può contare su risorse idriche limitate. Contemporaneamente saranno effettuati anche dei lavori di tipo elettrico e idraulico propedeutici all’installazione della nuova centrale di pompaggio che entrerà in funzione non appena sarà completato il raddoppio dell’acquedotto Garcia, opera finanziata con i fondi del Pnrr.

Per realizzare tutti gli interventi, incluse alcune riparazioni lungo la condotta, verrà temporaneamente sospeso l’esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest a partire dalle ore 7 del 13 novembre. La sospensione del servizio idrico interesserà i comuni di Trapani (frazioni di Fulgatore, Ummari, Torretta, Asi e Depuratore), Paceco, Erice, il carcere di Trapani, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Santa Ninfa, Calatafimi, Gibellina, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Montevago e Santa Margherita (quest’ultimi due provincia di Agrigento). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 15 e le ore 23 di venerdì 14 novembre.