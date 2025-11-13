Lavori alla Diga Garcia, Provincia di Trapani per metà senz’acqua per più di 30 ore

giovedì 13 Novembre 2025 - 07:00

Domani, giovedì 13 novembre, verranno eseguiti una serie di interventi urgenti alla centrale pompaggio della diga Garcia. I lavori – così come comunica Siciliacque – sono necessari a consentire il funzionamento della centrale una volta installata la zattera galleggiante e a prelevare i volumi d’acqua residui al di sotto della quota di derivazione dell’invaso che, a causa della scarsità di piogge, può contare su risorse idriche limitate. Contemporaneamente saranno effettuati anche dei lavori di tipo elettrico e idraulico propedeutici all’installazione della nuova centrale di pompaggio che entrerà in funzione non appena sarà completato il raddoppio dell’acquedotto Garcia, opera finanziata con i fondi del Pnrr.

Per realizzare tutti gli interventi, incluse alcune riparazioni lungo la condotta, verrà temporaneamente sospeso l’esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest a partire dalle ore 7 del 13 novembre. La sospensione del servizio idrico interesserà i comuni di Trapani (frazioni di Fulgatore, Ummari, Torretta, Asi e Depuratore), Paceco, Erice, il carcere di Trapani, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Santa Ninfa, Calatafimi, Gibellina, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Montevago e Santa Margherita (quest’ultimi due provincia di Agrigento). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 15 e le ore 23 di venerdì 14 novembre.

