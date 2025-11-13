Castellammare del Golfo: la Polizia di Stato arresta due cittadini. Uno accusato di reati sessuali con minorenne

Nel giro di pochi giorni, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo ha eseguito due distinti arresti nei confronti di soggetti residenti nel territorio comunale.

I provvedimenti nel dettaglio

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo residente a Castellammare del Golfo nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione per una pena definitiva di due anni di reclusione. L’arrestato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne, per episodi risalenti al 2021. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del locale Commissariato di P.S. e condotto presso la Casa Circondariale competente per l’esecuzione della pena.

Il secondo arresto ha interessato un pregiudicato castellammarese, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. A seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni avvenute negli ultimi mesi, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e il ripristino della carcerazione. Il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo in istituto penitenziario.