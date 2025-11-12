Castelvetrano: si aggira armato durante la Sagra del Pane Nero, fermato da agenti non in servizio

La Polizia di Stato ha denunciato un castelvetranese responsabile dei reati di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Durante lo svolgimento della manifestazione della Sagra del Pane Nero, un poliziotto del locale Commissariato, libero dal servizio, intento a passeggiare unitamente alla famiglia, veniva allertato da alcuni operatori della Protezione Civile della presenza di un uomo, armato di coltello, che rincorreva un altro individuo. Dopo avere avvistato il pericolo, l’operatore di polizia riusciva a bloccarlo ed a disarmarlo con l’aiuto di un militare della locale Compagnia della Guardia di Finanza, anch’egli libero dal servizio, nonostante l’uomo, in evidente stato di agitazione, opponeva resistenza minacciando e insultando le Forze di Polizia intervenute.

Con l’ausilio del personale impiegato nel servizio di Ordine Pubblico in occasione della manifestazione, nonché di un collega, anche lui libero, il soggetto è stato accompagnato presso il locale Commissariato ove si procedeva alla sua identificazione, tramite fotosegnalamento, ed al successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria.