“Identità Perdute”: a Trapani Fabio Dragoni presenta “Per non morire al verde”

Secondo incontro per la terza edizione di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS con il sostegno della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Ministero della Cultura. Sabato 8 novembre, alle ore 17, nella Chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi a Trapani, sarà protagonista Fabio Dragoni con il suo libro “Per non morire al verde”, un’analisi pungente sullo stato dell’economia contemporanea e sui limiti della cosiddetta transizione energetica.

Manager e giornalista, collaboratore de La Verità e della rivista Il Timone, Dragoni offre una visione controcorrente rispetto ai dogmi del pensiero unico economico. Nel volume, con tono ironico e diretto, denuncia la distanza crescente tra finanza e realtà produttiva, tra ideologia “green” e sostenibilità concreta. «Oggi si pensa di cambiare il clima – scrive – come novelli danzatori della pioggia. Ma la transizione energetica non è un’invenzione: è solo un’altra illusione di controllo».

Identità Perdute si conferma così uno spazio di confronto libero e plurale, dove economia, cultura e società si intrecciano in un dialogo aperto. «La rassegna – spiega il presidente di Nova Civitas, Livio Marrocco – nasce per offrire strumenti di lettura del presente attraverso voci diverse e autentiche. Dragoni porta un punto di vista lucido, che invita a riflettere sul rapporto tra ideologia e realtà economica». L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.