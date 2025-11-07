Nelle scuole trapanesi iniziati gli incontri con la Polizia per il contrasto della violenza di genere

redazione

Nelle scuole trapanesi iniziati gli incontri con la Polizia per il contrasto della violenza di genere

Condividi su:

venerdì 07 Novembre 2025 - 16:32

Nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore” promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, sono stati avviati oggi, nel territorio della provincia di Trapani, i primi incontri informativi rivolti agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado. La Questura di Trapani ha voluto denominare l’iniziativa locale “Verso il 25 novembre”, a sottolineare il percorso di sensibilizzazione e approfondimento che accompagnerà gli studenti fino alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e che verrà curato da operatori e funzionari esperti della Polizia di Stato.

Il ciclo di appuntamenti è stato inaugurato a Castelvetrano, dove la Dirigente del Commissariato di Polizia, insieme ad un operatore specializzato della polizia scientifica, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Ferrigno” per affrontare temi fondamentali legati al riconoscimento e alla prevenzione della violenza di genere. Durante l’incontro sono stati illustrati gli strumenti e le iniziative che la Polizia di Stato mette a disposizione per sostenere le vittime e contrastare in modo efficace ogni forma di abuso. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere una cultura del rispetto e della parità, sensibilizzando i giovani sull’importanza di riconoscere i segnali della violenza e di chiedere aiuto tempestivamente. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni, in altri istituti della provincia e si concluderanno il 25 novembre, con un evento finale che si terrà al Teatro Ariston di Trapani al quale parteciperanno gli studenti delle Scuole interessate e interverranno taluni rappresentanti delle istituzioni locali e autorità del territorio trapanese.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta