Dopo la sosta il Marsala Futsal torna carico al Palasancarlo per sfidare Gear Piazza Armerina

Dopo la vittoria di forza ai rigori sul campo del Mistral Palermo, il Marsala Futsal 2012 torna carico dopo la sosta in Campionato nel week end di tutti i Santi. Sabato 8 novembre è tempo di Calcio a 5 anche per il Girone D di A2, con la ‘banda Torrejon’ che alle ore 16 trova tra le mura amiche del Palasancarlo la Gear Piazza Armerina. Sarà un derby isolano sentito, per entrambe le formazioni, fatte di tanti ex e che non mancherà di essere ‘futsal-spettacolo’. A Capo Boeo arriva la Gear, una vera veterana della categoria, squadra ambiziosa che, dopo la splendida stagione culminata con i play off, punta quest’anno con decisione al salto di categoria. Al momento però si trova ben sotto il Marsala in classifica e non aspetta altro che fare uno ‘sgambetto’ metaforico agli azzurri che guidano il Girone a +3. Troveranno però un solido e fresco Marsala, che sta acquisendo carattere ed esperienza di anno in anno.

A parlare nel pre-partita è Andrea Romano, una delle sorprese della passata stagione e uno dei protagonisti anche quest’anno: “Sarà una bellissima gara, di alto livello ma noi l’affronteremo come affrontiamo tutte le altre partite. Noi col Mister abbiamo preparato la partita contro la Gear al meglio e non temiamo nessuno a casa nostra. Chi arriva nel nostro Palazzetto indubbiamente mette più cattiveria in campo, chiunque vorrebbe vincere contro la prima in classifica, ma non abbiamo paura. Soprattutto perchè ci sostengono i nostri tifosi, li aspettiamo al Palasport, sono il nostro sesto uomo in campo”.

Messaggi chiari da parte di Mister Rafa Torrejon, il vero uomo-sfida: “Sarà lo stesso clima di tutte le gare, perchè noi trattiamo tutti allo stesso modo sul campo, senza guardare il nome, quello che per noi conta sono i 3 punti. Dopo tre gare, questa in casa è molto più importante da vincere, le vittorie ti fanno crescere più velocemente. Dopo tutti questi mesi, continuiamo a crescere e a credere in noi e tutto questo lo porteremo sabato sul parquet. Tutte le partite valgono 3 punti, ma la gara contro la Gear sarà più sentita non solo a livello sportivo ma anche sul piano personale – specifica Torrejon -. Ho detto ai miei ragazzi però, che non devono prendersela più di tanto, da un punto di vista umorale, perchè il discorso extrasportivo non merita questo tipo di importanza. Saremo concentrati solo sul campo e sul gioco di una squadra, la Gear, che gioca molto bene a Calcio a 5 e punta a vincere il Campionato, lo ha dimostrato lo scorso anno. Questo tipo di sfide ci piacciono tanto”. Un messaggio poi ai suoi ragazzi: “Al mio gruppo ho detto che dobbiamo essere noi, con la stessa visione di gioco e filosofia che ci ha portato bene sino ad oggi; noi dobbiamo continuare così, poi a casa nostra dobbiamo essere più gruppo che mai con la mentalità di affrontare la sfida come le altre. Sono solo 3 punti in più”.

Ad arbitrare la gara: Samuele Catalano (sez. di Tivoli) Arbitro 1, Diego Loris Mitri (sez. Albano Laziale) Arbitro 2, Nicola Savì (sez. di Palermo) crono.

I biglietti possono essere acquistati:

Online al link dedicato: https://www.postoriservato.it/…/asd-marsala-futsal…

Botteghino Palazzetto dello Sport – Marsala

Presso il Bar Royal di Via Dante Alighieri – Marsala

NOVITA’: riaperta la prevendita presso Trotta Punto servizi al porticciolo