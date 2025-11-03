Il PD di Castellammare rinnova le cariche, Marilena Titola Presidente

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Castellammare del Golfo rinnova le cariche. L’assemblea dei tesserati, su proposta del Segretario Alessio Navarra, ha eletto all’unanimità Marilena Titola come Presidente del Circolo, figura di garanzia e coordinamento, con il compito di assicurare trasparenza, partecipazione e rispetto delle regole nell’attività del Partito. La segreteria è composta da Alessio Navarra (segretario, che si occuperà di tesseramento, ambiente e rapporti con le istituzioni locali), Bouchra Essalhi (vice segretaria, comunicazione, politiche giovanili, studenti), Marilena Titola (Presidente, politiche scolastiche ed educative), Luana Mione (tesoriera, urbanistica, territorio e mobilità urbana), Alessandra D’Anna (organizzazione di eventi e iniziative politiche) e Domenico Grassa (rapporto con le associazioni, legalità e politiche sociali).

“La nuova segreteria nasce con l’obiettivo di rendere il Circolo un punto di riferimento politico, sociale e culturale per Castellammare del Golfo – dichiara il segretario Navarra – vogliamo promuovere un dialogo aperto con i cittadini, le associazioni e tutte le realtà del territorio, in un’ottica di partecipazione, trasparenza e impegno condiviso“. Con questa nuova composizione, il Partito Democratico di Castellammare del Golfo rinnova il proprio impegno per una politica concreta, inclusiva e radicata nel territorio, capace di ascoltare i bisogni della comunità e di costruire insieme il futuro della città.