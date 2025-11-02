Trapani celebra il giudice Livatino nel Giubileo di San Pietro

In occasione del Giubileo straordinario della Chiesa di San Pietro a Trapani, la comunità parrocchiale promuove una serie di eventi dedicati alla storia e alla vita della parrocchia. Il primo appuntamento, il 7 novembre alle 18.30, sarà dedicato a Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia il 20 settembre 1990 e primo magistrato proclamato beato dalla Chiesa cattolica. A Livatino è dedicata dal 2021 una cappella nella chiesa, che custodisce un’immagine benedetta dal vescovo Pietro Fragnelli e la reliquia della camicia indossata dal beato il giorno dell’assassinio.

Il tema dell’incontro, “Un beato normale. Rosario Livatino, lo splendore della fede battesimale, l’autenticità del servizio alla giustizia”, sarà approfondito da Arianna Lo Vasco, giudice del Tribunale di Trapani, don Tommaso Pace, ecclesiologo, e Anna Pia Viola, filosofa e segretaria generale della Facoltà Teologica di Sicilia. Pace e Viola, con il canonista don Andrea Zappulla, hanno pubblicato il volume Decidere è scegliere. Rosario Livatino credere, sperare, amare, primo saggio teologico sul beato. L’incontro sarà aperto dai saluti del parroco don Giuseppe Bruccoleri, del presidente dell’Associazione Magistrati Giancarlo Caruso e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Salvatore Longo, e moderato da Ornella Cottone, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Bassi-Catalano”. Concluderà il coro “San Pietro”, diretto da Carmen Pellegrino, con brani scelti.