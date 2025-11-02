La scuola “V. Pipitone” di Marsala realizza un corto nel segno del rispetto

L’Istituto Comprensivo “Garibaldi–Pipitone” di Marsala si prepara a portare sul grande schermo il cortometraggio realizzato dagli alunni delle classi IF e IIC, per la regia di Luana Rondinelli, con la sceneggiatura scritta insieme alla docente Veruschka Di Girolamo. Il corto sarà proiettato il prossimo 16 dicembre presso il Cinema Golden di Marsala, grazie alla gentile collaborazione di Filippo Marino. Si tratta di un progetto che unisce scuola, arte e impegno civile, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus+ 2025 “Crescere per il futuro”. Il progetto è fortemente voluto dalla preside Maria Parrinello: “Il percorso non si limiterà all’aspetto cinematografico: gli studenti saranno, infatti, protagonisti anche della scrittura dei testi, delle sceneggiature e dei dialoghi, imparando a trasformare emozioni e idee in parole e immagini. Un laboratorio di creatività che diventa occasione per riflettere su temi attuali come l’inclusione, la socialità e il rispetto reciproco”. “La proiezione del corto – continua la dirigente – sarà un momento di grande emozione per gli studenti, che potranno vedere il frutto del proprio lavoro proiettato sul grande schermo”.