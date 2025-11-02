Nuova Pallacanestro Marsala, cuore e carattere: superata Gioiese all’overtime





La Nuova Pallacanestro Marsala conquista una vittoria sofferta ma fondamentale contro la Cestistica Gioiese, imponendosi per 89-85 dopo un tempo supplementare. Un match ricco di emozioni e colpi di scena, segnato da nervosismo crescente nelle fasi finali e proteste vibranti, sia in campo che sugli spalti, per alcune decisioni arbitrali discusse.

L’avvio della gara vede Marsala portarsi avanti nei primi due quarti (21-15 e 24-16), salvo subire la rimonta degli ospiti nel terzo periodo (15-28). Ancora equilibrio all’ultima sirena (16-17 nel quarto quarto), prima dell’allungo decisivo nei supplementari, dove gli uomini di coach Grillo dimostrano carattere e lucidità nonostante i nervi tesi e l’atmosfera incandescente.

La squadra è stata costretta a rinunciare già nel primo tempo a Nicolò Abrignani (#23), espulso a causa di un episodio poco chiaro, ma ha potuto contare sulle grandi prove di Justas Vieverys (27 punti, 6/6 ai liberi), Lorenzo Allegri (19 punti e presenza costante su entrambi i lati del campo) e Antonio Donato (14 punti, 100% ai liberi) che hanno trascinato la squadra nei momenti più difficili.

Il finale, caratterizzato da grande tensione e contestazioni verso la terna arbitrale da parte del pubblico e dei giocatori, non ha però impedito a Marsala di portare a casa due punti preziosissimi in ottica classifica.

Tabellino Marsala:

Vieverys 27, Allegri 19, Donato 14, Leone 11, Niang 9, Ditta 5, Abrignani 4, Foure 0, Mercogliano 0, Calabrese 0, Infantino 0, Gerardi 0.

Parziali:

21-15, 24-16, 15-28, 16-17; OT 13-9

Totale: Nuova Pall. Marsala 89 – Cestistica Gioiese 85