Mattarella al cimitero di Castellammare, l’omaggio privato ai familiari scomparsi

Anche quest’anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita al cimitero di Castellammare del Golfo, città d’origine della sua famiglia, dove riposano i suoi cari. Il Capo dello Stato ieri è stato circondato da numerosi cittadini che lo hanno accolto con affetto e rispetto, ricevendo da lui strette di mano, saluti e parole cordiali, segno della sua consueta disponibilità e vicinanza. In occasione della ricorrenza di Ognissanti il Presidente ha raggiunto la cappella di famiglia, dove riposano la moglie Marisa Chiazzese e la nipote Maria Mattarella, già segretaria generale della Regione Siciliana, scomparsa all’età di 62 anni a causa di una malattia.

Maria era figlia di Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia nel 1980, mentre ricopriva la carica di Presidente della Regione Siciliana. Piersanti riposa nella cappella principale del cimitero di Castellammare del Golfo, di fronte al padre Bernardo. Proprio in quel luogo, ogni 6 gennaio, si tiene una celebrazione in sua memoria, nell’anniversario dell’omicidio.