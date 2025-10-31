A Selinunte ingresso gratuito nella settimana Forze Armate

Il Parco archeologico di Selinunte apre gratuitamente al pubblico domenica 2 novembre, prima domenica del mese, e martedì 4 novembre, in occasione della Festa delle Forze Armate. Oltre a essere uno dei parchi archeologici più vasti d’Europa, Selinunte è un laboratorio a cielo aperto di biodiversità e flora mediterranea. Tra le specie più emblematiche spiccano gli ulivi secolari, soprattutto Nocellara del Belice, legati al mito di Atena e rimessi in produzione per un olio evo biologico di alta qualità dall’azienda Centonze. Domenica 2 novembre alle 11, Coopculture propone un laboratorio per bambini: attraverso carta, rametti e foglie raccolti nel Parco, i più piccoli potranno creare il proprio ulivo, unendo archeologia, natura e riciclo creativo. Sono inoltre disponibili visite guidate ai templi, sabato 1, lunedì 3 e martedì 4 novembre, alle 10.30 e alle 11.45, con archeologi di Coopculture che illustreranno fasi di costruzione, trasporto dei blocchi e sistemi di elevazione degli edifici templari.