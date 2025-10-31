A Mazara lavori in Via Cirenaica per fognatura, illuminazione e pavimentazione

Prenderanno il via a breve i lavori di urbanizzazione primaria nella via Cirenaica, importante arteria di collegamento tra le vie Valdemone e Val di Noto, a Mazara del Vallo. Un intervento atteso da tempo che consentirà finalmente di dotare la zona di una pavimentazione stradale moderna, di un impianto fognario efficiente e di una nuova illuminazione pubblica, garantendo così maggiore sicurezza e decoro urbano ai residenti. L’annuncio arriva dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, che conferma la prossima apertura del cantiere: “Saranno avviati a breve per concludersi entro 150 giorni i lavori di urbanizzazione primaria nella via Cirenaica, arteria di collegamento tra le vie Valdemone e Val di Noto. Realizzeremo una nuova pavimentazione stradale, un impianto fognario per evitare allagamenti ed una nuova illuminazione. La via è da anni percorribile su un fondo naturale ma, a differenza delle vie adiacenti, ancora sprovvista di opere di urbanizzazione. Con gli interventi andremo a dare decoro e sicurezza”. Interventi attesi da tempo dai residenti, che da anni convivono con le difficoltà di una strada percorribile solo su fondo naturale, soggetta dunque a ristagni d’acqua e a scarsa visibilità durante le ore serali. La riqualificazione permetterà di risolvere le criticità legate alla viabilità e al deflusso delle acque meteoriche, restituendo funzionalità e vivibilità all’intera area.

Con la determinazione dirigenziale n. 2209/2025, il dirigente del Settore tecnico, ingegnere Salvatore Sanseverino, ha formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa G.L.S. Immobiliare srl di Mazara del Vallo, aggiudicataria del confronto di preventivi tramite la piattaforma digitale certificata “Acquisti in rete P.A.”. L’azienda mazarese si è imposta con un ribasso del 29,80% sull’importo a base d’asta di 122.122,68 euro. L’investimento complessivo stimato è dunque di circa 150mila euro, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva, spese tecniche e costi di conferimento in discarica. Il ribasso d’asta consente inoltre un risparmio di circa 40.000 euro per le casse comunali. Il progetto redatto dall’architetto Vincenzo Di Fede prevede la realizzazione di un sistema fognario in grado di prevenire allagamenti e garantire un adeguato smaltimento delle acque piovane. Contestualmente, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a basso consumo energetico e una pavimentazione stradale conforme agli standard di sicurezza e accessibilità.

Responsabile unico del procedimento è il geometra Salvatore Ferrara, mentre il finanziamento dell’opera proviene dai contributi di compensazione ambientale versati dalla società Libeccio srl, impegnata nel territorio comunale. Con la via Cirenaica, l’amministrazione comunale prosegue il percorso di riqualificazione delle aree periferiche, già avviato con diversi interventi infrastrutturali. L’obiettivo, spiega Torrente, è “rendere sempre più omogenea la qualità dei servizi in tutte le zone della città, anche in quelle finora rimaste indietro”. Il completamento dei lavori, previsto entro 150 giorni, consentirà ai cittadini di usufruire di una strada finalmente moderna, sicura e funzionale, in linea con il piano di ammodernamento urbano annunciato dall’amministrazione Quinci.