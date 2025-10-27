Denise Pipitone 21 anni dopo la scomparsa da Mazara: pubblicata l’age progression

Il 26 ottobre di 25 anni fa Denise Pipitone nasceva e l’1 settembre 2004 a 4 anni è stata rapita e mai più ritrovata. Sul sito www.cerchiamodenise.it è stato pubblicato l’ultimo “age progression” della bambina, ovvero le immagini dell’aspetto che avrebbe oggi all’età di 25 anni. Anche il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha scritto un messaggio alla città dopo il messaggio dei familiari e l’intervista dei genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi a Verissimo: “Strappata all’affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, ed il 26 ottobre, giorno del compleanno di Denise, sono date che riportano alla memoria un dramma tuttora vissuto in primis dai suoi genitori e cari a cui si aggiunge un senso d’ingiustizia, il sogno di potere un giorno riabbracciare Denise, la speranza che ignara e non memore di quanto accaduto viva una vita felice in qualche parte del mondo”. Lo scorso 28 febbraio la Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura del caso presentata nell’ottobre 2024 dal padre legale della bambina, Tony Pipitone, ex marito della madre di Denise. Nella foto diffusa a 25 anni dalla nascita, Denise appare molto similare alla mamma Piera.