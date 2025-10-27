I 25 anni di Denise Pipitone, il padre a Verissimo: “Vivo un doppio dramma familiare”. VIDEO

Ieri, 26 ottobre, sarebbero stati i 25 anni di Denise Pipitone, la piccola che a 3 anni è stata rapita a Mazara del Vallo. Nata il 26 ottobre del 2000, Denise è sparita mentre giocava con gli amichetti vicino casa il 1° settembre del 2004. I suoi genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno raccontato a Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, gli ultimi momenti di vita della piccola, tutti i compleanni che avrebbe dovuto festeggiare in famiglia, la tragica fine e i lunghi processi che hanno visto diverse assoluzioni ma nessuna condanna e nessun nome che ha portato al rapimento di Denise. Piera Maggio e Pietro Pulizzi cercano ancora la loro figlia, non hanno mai perso la speranza e fanno un appello perchè al di là della giustizia “noi conosciamo una verità”. In particolare Pulizzi racconta il suo doppio dramma: “Oltre ad una figlia sparita, non parlo con altre due mie figlie da 21 anni”. Proprio 21 sono gli anni dalla scomparsa di Denise.