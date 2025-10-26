A Castelvetrano nasce un’associazione per supportare persone con dipendenze

È stata costituita “Rinascere Insieme APS – Oltre le dipendenze”, Associazione di Promozione Sociale (APS) che si pone come missione principale quella di offrire assistenza, consulenza e supporto concreto alle persone vittime di dipendenze e, soprattutto, alle loro famiglie. L’Associazione, con sede legale a Castelvetrano, nasce dalla volontà di non lasciare sole le famiglie che affrontano il difficile percorso delle dipendenze, un fenomeno che incide profondamente sul tessuto sociale e relazionale. L’attività di Rinascere Insieme APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’impegno dei propri volontari.

L’Ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). “Rinascere Insieme APS” offre un ventaglio di servizi mirati a fornire strumenti pratici e sostegno emotivo. Tra le attività principali ci sono:

Centri di Ascolto: Spazi sicuri e riservati dove trovare comprensione e un primo supporto.

Consulenza Specialistica: Percorsi personalizzati con professionisti del settore per affrontare la dipendenza in modo strutturato.

Protocolli Familiari: Strategie e linee guida per aiutare i familiari a gestire la quotidianità e a ristabilire equilibri sani.

Eventi e Formazione: Incontri aperti al pubblico per sensibilizzare, informare e creare una rete di sostegno sul territorio.

“Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: Non siete soli. Affrontare una dipendenza richiede coraggio e supporto, e la nostra associazione è nata per stare al fianco di ogni famiglia e di ogni individuo, per costruire insieme un nuovo futuro fatto di speranza e consapevolezza,” dichiara Salvatore Ficili, presidente dell’Associazione. L’Associazione invita tutti coloro che necessitano di aiuto a non esitare a contattare la segreteria in forma confidenziale. Invita inoltre la cittadinanza a sostenere l’iniziativa e ad aderire all’Associazione per ampliare la rete di volontariato.