A Mazara rifacimento degli attraversamenti pedonali nel lungomare: traffico limitato

Sono partiti i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali lungo il litorale mazarese. Un intervento necessario, viste le condizioni di progressivo deterioramento della segnaletica orizzontale, ma che comporterà per diverse settimane disagi alla circolazione e alle attività commerciali della zona. Attraverso l’ordinanza n. 202/2025, il comando della Polizia municipale ha disposto una serie di divieti di transito e di fermata scaglionati fino al 7 novembre. Nello specifico, dal 13 al 20 ottobre i divieti hanno riguardato il tratto di lungomare Mazzini compreso fra via San Giovanni e via SS. Salvatore; dal 21 al 31 ottobre toccherà al tratto fra via SS. Salvatore e via XXVII Maggio; infine, dal 3 al 7 novembre, le limitazioni interesseranno il tratto fra via XXVII Maggio e l’ingresso del Mahara Hotel, comprendendo anche una parte del lungomare Hopps. I lavori sono stati affidati all’impresa Foderà Biagio di Mazara del Vallo, che ha presentato un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta, pari a 23.194,86 euro. La progettazione e la direzione dei lavori sono curate dal geometra Salvatore Ferrara, dell’Ufficio tecnico comunale.

Gli interventi a strade e segnaletica

L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria della segnaletica e punta a migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, in un’area che durante la stagione estiva è stata interessata da traffico intenso e diversi episodi di sosta selvaggia. Da una parte c’è chi si gode il lungomare chiuso al traffico, fantasticando su una possibile soluzione permanente e su una possibile zona pedonale estesa “come avviene in alcune città del nord, con il centro storico chiuso”, afferma qualcuno. Tuttavia, non mancano le lamentele da parte di residenti, ristoratori e commercianti del lungomare, con questi ultimi che protestano per un possibile calo a livello di clientela. “Prosegue l’impegno per rendere le nostre strade più sicure – scrive sui social l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente – sul lungomare dal tratto antistante il Mahara Hotel fino a piazzale G.B. Quinci, sono in corso i lavori per la realizzazione di nuove strisce pedonali innovative, altamente visibili anche nelle ore serali. L’obiettivo è garantire attraversamenti più sicuri, visibili e confortevoli per tutti. Un piccolo ma importante passo avanti per una Mazara più moderna e sicura per tutti”.

Malumori tra i cittadini

Una notizia che però non viene accolta con favore proprio da tutti. E lo stato d’animo dei mazaresi è ben percepibile dai social: qualcuno suggerisce “la luce” come priorità, qualcun altro invece scrive “E tutte le voragini sparse per la città? Ne vogliamo parlare?”. Bartolomeo definisce “una vergogna chiudere il lungomare per giorni”, mentre Cristina al contrario suggerisce che i lavori “andrebbero rifatti in tutta la città”, ma la risposta di Antonio in questo caso suggerisce che le periferie sono spesso dimenticate: “Che c’entra la città, solo in centro, il resto del territorio è giungla”. Nino lamenta il fatto che si tratta di “soldi buttati via, se non si fanno bene li rifaranno ogni anno. Personalmente li ho visti riparare almeno tre o quattro volte”, mentre Angelo suggerisce un’altra soluzione: “Prendete esempio dai paesi nordici che non usano cemento per questi lavori, basta usare sabbia battuta e mattoni ad incastro, lavori che possono fare dei semplici operai comunali, anche più volte all’anno a costo zero riutilizzando gli stessi mattoni”. Insomma, le polemiche non mancano e qualcuno suggerisce anche soluzioni alternative per lavorare nelle ore notturne e lasciare tutto intaccato i quelle diurne. In attesa del completamento dei lavori, previsto per il prossimo 7 novembre, resta comunque alta l’attenzione di cittadini e operatori, che auspicano una gestione più coordinata degli interventi di manutenzione lungo il litorale, considerato uno dei principali biglietti da visita turistici di Mazara del Vallo.