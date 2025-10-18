Europei di Karate, il mazarese Vito Margiotta convocato nella Nazionale FIK 

Vito Margiotta porterà alto il vessillo dell’ASD Bushido Karate Mazara e dell’Italia intera. L’atleta convocato nella squadra Nazionale FIK (Federazione Italiana Karate) prenderà parte ai Campionati Europei IKU, che si terranno a Stettino, in Polonia, dal 22 al 26 ottobre. Una nuova e importante tappa per Margiotta, che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Buenos Aires e il secondo posto al precedente Europeo, si prepara ora a scendere nuovamente sul tatami europeo con un solo obiettivo: puntare al gradino più alto del podio.

Negli ultimi mesi, Vito ha affrontato allenamenti intensi e una preparazione rigorosa, alternando sedute tecniche di kumite (combattimento) a un mirato lavoro atletico e mentale. Il tutto con la dedizione e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono, elementi che gli hanno permesso di diventare uno degli atleti di riferimento del karate tradizionale nazionale.

La sua qualificazione rappresenta un grande orgoglio per la città di Mazara del Vallo e per l’intera Bushido Karate Mazara, che continua a formare atleti di altissimo livello, capaci di portare risultati prestigiosi in campo internazionale.

Ora tutti gli occhi sono puntati su Stettino, dove Vito Margiotta proverà a scrivere un’altra importante pagina della sua carriera e della storia sportiva mazarese.