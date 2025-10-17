A Mazara via dell’Unità Europea avrà una nuova illuminazione

Proseguono gli interventi di urbanizzazione a Mazara del Vallo. Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la via dell’Unità Europea, una delle principali arterie di collegamento tra viale Africa e la SS 115, da tempo completamente priva di luce. L’intervento, annunciato dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente, prevede la posa di nuovi pali e corpi illuminanti lungo un tratto di oltre seicento metri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e restituire decoro urbano a un’area in forte espansione residenziale. “Con la nuova illuminazione che andiamo a realizzare lungo gli oltre 600 metri della via dell’Unità Europea, che era ancora sprovvista di luce – sottolinea l’assessore Torrente – proseguiamo la serie di interventi di urbanizzazione per dare maggiore decoro al territorio e condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini”. I lavori sono stati consegnati alla fine di agosto e, nonostante i tempi contrattuali previsti siano di cinque mesi, si auspica che possano concludersi entro la fine dell’anno. Ad aggiudicarsi la procedura Mepa è stata la F.A.E. Costruzioni srl di Mazzarino (CL), con un ribasso del 18,50% sull’importo a base d’asta di circa 130mila euro, oltre oneri di sicurezza per 3.900 euro e Iva. L’investimento complessivo, compresi oneri tecnici e di discarica, ammonta a circa 150mila euro.

La copertura finanziaria dell’opera è garantita dai proventi della compensazione ambientale, sulla base della convenzione sottoscritta dal Comune con la società Libeccio srl, titolare di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il progetto è stato elaborato dall’architetto Vincenzo Di Fede, mentre la direzione dei lavori e la responsabilità del procedimento sono affidate al geometra Salvatore Ferrara, responsabile del servizio di pubblica illuminazione cittadina. L’avvio del cantiere rappresenta una novità significativa per la zona, che da tempo attendeva un intervento di questo tipo. Nel tempo, infatti, la mancanza di illuminazione lungo la via dell’Unità Europea era stata più volte segnalata dai residenti e dal presidente del Comitato di quartiere Bocca Arena–Transinico, Antonino Burgio, che proprio qualche settimana fa aveva definito la questione come “una condizione di grave disagio e rischio per la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore serali”. Anche sulle pagine della nostra testata avevamo più volte raccontato la questione, sottolineando come il buio totale lungo la strada – molto frequentata da automobilisti e pedoni – avesse creato problemi di sicurezza e percezione di abbandono della zona. L’intervento in corso non risolve da solo le criticità del quartiere, ma costituisce un passo avanti verso il miglioramento complessivo delle infrastrutture e dei servizi. Una condizione di normalità che, dopo tanta attesa, i residenti auspicano possa presto diventare la regola anche per altre zone periferiche della città.