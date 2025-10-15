Targa Florio: la prova cronometrata di Castellammare passa… in spiaggia

La Targa Florio classica anche quest’anno passa dalla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo per la prova cronometrata. Venerdì 17 ottobre, lungo il viale (lato monte) della spiaggia Playa, dalle ore 14 e fino al termine del passaggio delle auto -previsto intorno alle ore 19- non sarà consentito il transito e la sosta (dalle ore 12) delle auto per la prova cronometrata delle vetture della “Targa Florio Classic- Ferrari Tribute to Targa Florio”, organizzata dall’Automobile club di Palermo con Aci Italia e Aci storico. Ben 147 gli equipaggi e circa 230 i partecipanti alla gara di regolarità, a limitato contenuto agonistico, riservata a vetture storiche e alla Ferrari: la Targa Florio classica è dedicata ai cultori ed ai collezionisti di auto d’epoca che si sfidano al centesimo di secondo ammirando gli incantevoli paesaggi siciliani.

Dal 16 al 19 ottobre 2025 la Targa Florio classica farà rivivere la sua leggenda sulle strade siciliane passando, il 17 ottobre, anche da Castellammare dove le auto arriveranno dalla statale 187, percorreranno viale Leonardo Da Vinci e raggiungeranno la spiaggia Playa per la prova cronometrata. Ideata da Vincenzo Florio, la “Cursa”, una delle più antiche e famose corse automobilistiche, dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione siciliana, porta nuovamente auto ed equipaggi alla ribalta del palcoscenico siciliano, tra le provincie di Palermo e Trapani. Un evento sportivo e culturale con quattro validità, tre titoli italiani in palio e l’atteso Ferrari Tribute to Targa Florio, l’appuntamento che il marchio del Cavallino Rampante dedica ai possessori degli esclusivi modelli della casa di Maranello, in occasione dell’evento siciliano.