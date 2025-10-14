I buyers internazionali alla scoperta delle eccellenze della provincia di Trapani

La CNA Trapani coordina il progetto Post Tour TTG, ovvero l’accoglienza in loco dei buyers internazionali dopo il networking svolto durante il TTG Travel Experience, la fiera internazionale del turismo di Rimini. Realizzata con il supporto del partner Manita Sicily di Ninni Pipitone- che ha avuto un ruolo importante anche negli incontri B2B- l’iniziativa ha puntato a valorizzare il territorio attraverso un’esperienza autentica di turismo esperienziale, offrendo agli operatori stranieri la possibilità di vivere la provincia di Trapani non solo come meta turistica, ma come luogo di relazioni, autenticità e cultura. Cinque i buyers – provenienti da Canada, USA e Kuwait – che, venerdì scorso 10 ottobre 2025, sono stati accolti al San Vito Resort per il soggiorno, e che hanno deliziato della cena di benvenuto all’insegna dei sapori locali preparata dallo chef Rocco Pace del ristorante Crik Crok di San Vito Lo Capo.

Il tour ha preso il via il giorno dopo, sabato 11 ottobre, dalla visita alle storiche Cantine Florio di Marsala, alla scoperta della storia del celebre vino marsalese grazie anche ad una degustazione pensata su misura, tra tradizione e cultura enologica. Poi tappa a Trapani per un pranzo al Caupona Taverna di Sicilia, dove la Lady Chef Rosi Napoli ha realizzato un coinvolgente cooking show dedicato al cous cous trapanese, piatto simbolo della cucina locale. Dopo una passeggiata nel centro storico di Trapani, il gruppo ha preso parte al suggestivo Flamingo Tour fino alle Saline Culcasi, ammirando i colori e le atmosfere uniche delle saline al tramonto. La giornata si è conclusa poi con una cena conviviale nel ristorante La Carbonella di Francesca Rosselli a San Vito Lo Capo, dove gli ospiti hanno potuto gustare piatti della tradizione locale.

Domenica 12 ottobre, il viaggio è proseguito con le visite al Tempio di Segesta, emblema della storia e dell’identità siciliana, e all’Azienda Agricola Ferreri & Bianco di Santa Ninfa, presso cui i buyers sono stati accolti con una ricca degustazione e un pranzo a base di prodotti locali e vini d’eccellenza. Nel pomeriggio, la tappa al borgo medievale di Erice ha regalato panorami mozzafiato e un’immersione nelle tradizioni artigiane e dolciarie del luogo. Il tour si è concluso a San Vito Lo Capo, con momenti di relax e convivialità. In particolare, con una cena a base di pesce fresco e un brindisi alla bellezza e all’ospitalità siciliana grazie all’accoglienza di Pippo Gabriele al Buena Vida.

“Ancora una volta- dichiara Cristina Cianti, Presidente del Raggruppamento Turismo CNA Trapani- abbiamo voluto puntare sulla promozione della Sicilia occidentale come destinazione turistica esperienziale. Crediamo infatti che sia questa la carta vincente per distinguere il nostro territorio: valorizzare le sue peculiarità, le tradizioni e l’autenticità che sa offrire, grazie agli operatori di eccellenza nell’accoglienza”. “I buyers sono rimasti entusiasti – conclude Cianti – ora l’auspicio è, che come negli anni trascorsi, si attivino collaborazioni con gli addetti ai lavori e circuiti turistici nuovi, in grado di alimentare quello che è comparto importantissimo per l’economia del nostro territorio”.