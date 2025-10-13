Prodotti di Halloween contraffatti, 25mila euro a un negozio di Castellammare

Tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori più giovani in vista dell’imminente festività di “Halloween”. Lo fa la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani che hanno attuato un articolato piano di intervento in materia di contrasto alla contraffazione e controllo della sicurezza dei prodotti. Nell’ambito del predetto piano i militari della Compagnia di Alcamo hanno effettuato un mirato controllo presso un’attività commerciale sita a Castellammare del Golfo, dove i finanzieri hanno rilevato la presenza di migliaia di prodotti di vario genere in materiale plastico (quali candele luminose, decorazioni per torte, zucche illuminate e bomboniere per cerimonie), esposti per la vendita senza le informazioni essenziali in lingua italiana previste dalla legge, come le indicazioni circa il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

L’assenza di tali informazioni, oltre che un illecito amministrativo, costituisce un concreto rischio per la salute dei consumatori; infatti, dietro alla mancata indicazione della provenienza dei prodotti, si celano sovente imprese produttrici prive di scrupoli che, per abbattere i costi di produzione e operare una concorrenza sleale alle imprese oneste, utilizzano materie prime di pessima qualità se non addirittura nocive e non rispettano i rigorosi standard di produzione imposti dalle norme europee e nazionali. Al termine delle attività, le Fiamme Gialle alcamesi hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 15.000 prodotti e hanno contestato, nei confronti del titolare dell’attività, una violazione che comporta una sanzione amministrativa fino a 25.823 euro. L’operazione condotta costituisce ulteriore testimonianza del quotidiano impegno della Guardia di finanza a contrasto della vendita di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, con il duplice obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e garantire agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale.