Generazione Futura Castelvetrano, l’avvocata Valeria Scilipoti alla guida

A Castelvetrano, il movimento “Generazione Futura” apre una nuova fase con la nomina dell’avvocatessa Valeria Scilipoti a coordinatrice locale. Giovane professionista radicata nel territorio, Scilipoti guiderà il gruppo puntando su azioni concrete a favore della comunità: inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio locale, sensibilizzazione civica e legale, eventi culturali e ambientali. Tra le priorità, la creazione di una rete di giovani professionisti under 40, per attivare proposte su rigenerazione urbana, innovazione e lavoro. Il movimento, aperto a tutti senza tesseramenti economici, vuole diventare un motore di partecipazione e sviluppo sostenibile, trasformando l’energia giovanile in progetti reali per il territorio. “Dobbiamo fare da ponte tra competenze e bisogni della città”, ha dichiarato Scilipoti. Il Presidente Maurizio Spanò e il referente marsalese Alessandro Laudicina hanno espresso pieno sostegno al nuovo corso, auspicando una crescita civica condivisa.