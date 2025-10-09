Faraone all’ospedale di Castelvetrano: “Triage in uno sgabuzzino”

Il ‘viaggio’ di Davide Faraone negli ospedali siciliani per denunciare, come lui stesso afferma, “i disastri della sanità targata Schifani e Meloni” fa tappa anche all’ospedale di Castelvetrano. Qui il vice presidente di Italia Viva ha documentato una situazione definita drammatica: “Il nuovo pronto soccorso è fermo da tre anni, il triage è stato allestito in uno stanzino angusto, ci sono barelle nei corridoi e l’intera struttura sembra vittima di un piano di ridimensionamento deciso dal governo regionale. Non è più accettabile che la salute dei siciliani venga sacrificata sull’altare delle poltrone e delle lottizzazioni. Schifani e Meloni – continua Faraone – hanno trasformato la sanità in un bancomat per i partiti e in un campo di battaglia tra correnti, mentre i cittadini aspettano mesi per una visita e i pronto soccorso cadono a pezzi. Io continuerò a girare la Sicilia, ospedale dopo ospedale, per smascherare le loro bugie e difendere il diritto alla cura di chi oggi paga sulla propria pelle l’incapacità e l’arroganza del potere”.