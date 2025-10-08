A Castelvetrano torna la Sagra del Pane Nero, due giorni di eventi

Torna a Castelvetrano, dopo il successo riscontrato nella prima edizione, la Sagra del Pane Nero, manifestazione sul simbolo del territorio: il prodotto da panificio con il tipico grano antico. L’evento, organizzato dal Comune guidato dal sindaco Giovanni Lentini con il sostegno dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e la collaborazione della Pro Loco Selinunte, si svolgerà sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 10.
La sagra nasce con l’obiettivo di valorizzare il celebre Pane Nero di Castelvetrano, prodotto con grani antichi siciliani e riconosciuto come una delle eccellenze gastronomiche dell’isola. Degustazioni, stand, iniziative, spettacoli dalla mattina alla sera.