Sciopero, in 150 mila nelle città siciliane: bloccata la circonvallazione a Palermo, momenti di tensione a Messina

PALERMO (ITALPRESS) – “Non accettiamo le provocazioni del presidente del Consiglio. Oggi siamo in piazza non per allungare il weekend ma a difesa dei nostri valori costituzionali. Il genocidio a Gaza cessi, si consenta che gli aiuti arrivino. L’Italia riconosca lo stato di Palestina. No a un’economia di guerra di cui pagherà il prezzo più alto il Mezzogiorno”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, durante la manifestazione di Palermo perché cessi il genocidio a Gaza. “Grande partecipazione – dice Mannino – in tutta la Sicilia:, oltre 150 mila manifestanti nelle principali città dell’Isola”.

BLOCCATA LA CIRCONVALLAZIONE A PALERMO

In migliaia in corteo a Palermo per lo sciopero generale in solidarietà con Gaza, in risposta all’appello della Cgil dopo l’abbordaggio in acque internazionali della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Sarebbero circa 30 mila, secondo gli organizzatori, le persone che partecipano alla manifestazione. Il corteo si è mosso dalla stazione centrale per dirigersi a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana. Tantissimi gli studenti.

Un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo pro Palestina di Palermo ed ha raggiunto la circonvallazione, bloccando la strada in entrambe le direzioni all’altezza di via Ernesto Basile.

A MESSINA ESPOSTA BANDIERA PALESTINA SU FACCIATA DEL MUNICIPIO

Momenti di tensione al termine della manifestazione pro Palestina a Messina. Un gruppo di partecipanti, giunto in piazza Unione Europea, è entrato a Palazzo Zanca forzando la porta del Salone delle Bandiere, rimasta danneggiata. L’intervento degli agenti della Polizia municipale, della Polizia di Stato e della Digos ha riportato la calma e i manifestanti sono stati allontanati dall’edificio. “Bastava attendere di aprire la porta anziché romperla, tensioni che si sarebbero potute evitare. Lo spirito deve essere quello di costruire e non di distruggere”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. Davanti al Comune si è poi svolto un breve confronto con i manifestanti, che hanno esposto una bandiera palestinese dal balcone del municipio. “Capisco i momenti accaldati e condivido la battaglia che portate avanti – ha aggiunto Basile – questa è una protesta legittima e non c’è alcun atteggiamento ostile da parte dell’amministrazione”.

A CATANIA 9 MILA PERSONE IN CORTEO

Corteo e sciopero generale, anche a Catania, in solidarietà con Gaza, in risposta all’appello della Cgil dopo l’abbordaggio in acque internazionali della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. In circa 9 mila, secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le vie principali del centro. Il corteo è partito dal porto di Catania. Tantissimi gli studenti. Un gruppo di manifestanti ha occupato la stazione centrale, bloccando la circolazione dei treni.

