Incendio in un appartamento nel Palermitano, morto un 54enne a Monreale

PALERMO (ITALPRESS) – Dalle ore 20.15 circa, alcune squadre di Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio abitazione in via Nilde Iotti a Monreale. L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Durante le operazioni di spegnimento, Il personale ha soccorso una persona che si trovava all’interno, che è stata prontamente affidata alle cure del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici. Sul posto sono in corso le indagini, insieme al personale dei Carabinieri di Monreale, per conoscere la cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).