La “Lombardo Radice-Pappalardo” medaglia d’oro stellata per un progetto su Selinunte

L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento: una medaglia d’oro stellata assegnata dalla Fondazione Napolinovantanove, nell’ambito del concorso nazionale “Monumenti sonori/voci delle scuole italiane”. Protagonista del progetto premiato è il Tempio C di Selinunte, in dialogo con un aulòs (antico flauto greco) custodito nel Baglio Florio. Guidati dai docenti Salluzzo, Agate, Armata, Di Rosa, Lucido e Sinacori, gli alunni delle classi II A e B del plesso “Pappalardo” hanno realizzato un video dal titolo “La musica degli Dei a Selinunte: l’aulos e il tempio C”, consultabile nell’Atlante dei Monumenti Adottati. Il progetto ha messo in luce il legame tra architettura dorica e armonia musicale, grazie anche alla ricostruzione 3D dell’aulòs da parte della New York University.

Valore aggiunto dell’elaborato è l’esecuzione dell’“Inno a Nemesis” da parte degli alunni dell’indirizzo musicale, nella classe di flauto del docente Francesco Federico, insieme all’uso delle competenze digitali sviluppate grazie ai corsi STEM. Secondo la dirigente scolastica Maria Rosa Barone, questo lavoro rappresenta un esempio virtuoso di pedagogia del patrimonio, capace di stimolare nei giovani curiosità, cooperazione e cittadinanza attiva, formando studenti consapevoli del valore della cultura e del passato. Il progetto QUI.