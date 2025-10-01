Ganna argento europeo nella crono elite, trionfa Evenepoel

ROMA (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro elite maschile agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. Oro al belga e campione del mondo e olimpico Remco Evenepoel, che percorre i 24 chilometri del percorso tra Loriol sur Drome ed Etoile sur Rhone in 28’26”, ingliggendo 43″ di distacco al 29enne piemontese; bronzo per il danese Niklas Larsen, terzo con un gap di 1’08”. Titolo continentale invece per l’azzurra Federica Venturelli nella cronometro femminile under 23. Coprendo il tracciato in 34’17”, l’atleta cremonese, già bronzo nella specialità ai Mondiali in Ruanda, ha preceduto di 49″ la finlandese Anniina Ahtosalo (argento) e di 52″ la belga Luca Vierstraete (bronzo). Doppietta belga nella cronometro under 23 maschile. Oro a Jonathan Vervenne, tesserato per la Soudal Quick-Step Devo Team, che in 30’27” batte la concorrenza del connazionale Matisse Van Kerckhove, argento con un ritardo di 1″65. Bronzo per l’irlandese Adam Rafferty a 6″04, sesto e migliore degli azzurri Nicolas Milesi a 29″89. Fresco iridato in carica e campione europeo uscente, Michiel Mouris si conferma in Francia oro continentale nella cronometro riservata agli juniores. L’olandese del vivaio Red Bull vince in 30’49” con un margine di 5″ sull’irlandese Coor Murphy e di 28″ sul danese Julius Lovstrup Birkedal, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Settimo Davide Frigo a 1’11”. Domani le staffette contro il tempo elite e juniores.

(ITALPRESS).