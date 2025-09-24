Coppa Italia, prima stagionale per il Marsala Femminile che perde Catania

La Virtus Femminile Marsala ha disputato la 1ª giornata del Raggruppamento 1 di Coppa Italia Femminile Serie C, terminato con una larga vittoria del Catania Women grazie ai gol di Martinelli, Milazzo, Di Vittorio, Musumeci, Risina, e Sciuto. Sul rettangolo del ”Francesco Russo” di Viagrande (CT) le marsalesi, ancora in fase di completamento della rosa, hanno fatto il loro ingresso in campo con una selezione Under 17 eccetto che per le riconfermate Pisciotta, Guzzo e Barbara, accompagnate dalla new entry Martina Randazzo. Dalla corta panchina ha fatto il suo debutto l’appena quattordicenne Sofia Giacalone lanciata “tra i grandi” per la prima volta, segno della grande fiducia del tecnico azzurro e prospettiva della nuova numero 27. Domenica 28 settembre la Virtus Femminile Marsala sarà al Municipale “Nino Lombardo Angotta” per attendere il Palermo FC nella 2ª Giornata di Coppa Italia Femminile Serie C.