Violenta aggressione alla Fiera della Tagliata di Castelvetrano: grave un uomo

Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquilla atmosfera della Fiera della Tagliata, tradizionale appuntamento di Castelvetrano. Un uomo di 40 anni è stato infatti ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito con un’arma da taglio durante una lite scoppiata nei pressi delle giostre. L’uomo avrebbe rimproverato un individuo che infastidiva i presenti con atteggiamenti molesti e dopo un acceso scambio di parole, la vittima, accompagnata da alcuni amici, si era allontanata per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente. Pochi istanti dopo, però, l’aggressore lo avrebbe colpito alle spalle con una bottiglia e, successivamente, ferito in più parti del corpo utilizzando i cocci dell’oggetto frantumato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento d’urgenza dell’uomo in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per tentato omicidio e stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità dell’autore.